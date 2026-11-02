Эксперт Минпросвещения Бобровская назвала спешку и эмоциональное давление признаками обмана школьников мошенниками

Требования секретности, спешка и эмоциональное давление выдают попытки мошенников обмануть школьников в интернете. Об этом Life.ru рассказала эксперт Минпросвещения России, руководитель Федерального центра «Профилактика» Института изучения детства, семьи и воспитания Ирина Бобровская.

Среди распространенных ловушек специалист выделила выманивание фотографий, геолокации и данных банковских карт, а также предложения легкого заработка или аренды чужих аккаунтов. Любые попытки заставить ребенка скрыть переписку от родителей — повод сразу прекратить контакт.

Если школьник столкнулся с аферистами, эксперт посоветовала прекратить звонки и сообщения, зафиксировать доказательства (скриншоты, телефонные номера и чеки переводов) и подать заявление в полицию через интернет-приемную МВД или в отделении. Родителям важно не паниковать и спокойно выяснить обстоятельства без обвинений.