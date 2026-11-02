Эксперт ТУСУР Пермяков предупредил о схемах обмана с фальшивыми QR-кодами

Мошенники могут наклеивать поддельные QR-коды поверх настоящих на парковках и в кафе для кражи денег и персональных данных. Об этом RT сообщил замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

По его словам, фальшивый код может вести на страницу, маскирующуюся под сайт банка, «Госуслуг» или соцсетей, ради доступа к аккаунтам. Также злоумышленники способны перенаправить оплату на свой счет или предложить скачать вредоносный файл.

Специалист рекомендовал отключить автоматический переход по ссылкам при сканировании, проверять домен на опечатки и всегда сверять получателя средств в банковском приложении.

Если пользователь просто открыл и сразу закрыл сайт, ничего не вводя и не скачивая, серьезных последствий обычно нет. В случае ввода конфиденциальных данных эксперт посоветовал срочно сменить пароли и связаться с банком.