Россиянам рассказали, что накануне Дня народного единства мошенники используют 4 схемы обмана

Накануне Дня народного единства злоумышленники применяют несколько схем обмана покупателей в интернете. Об этом сообщил Hi-Tech Mail в статье о популярных способах мошенничества.

Одна из схем — создание поддельных интернет-магазинов и копий сайтов известных брендов. Другая — рассылка сообщений о «закрытых» распродажах с необычно низкими ценами. Покупателя торопят: предложение действует всего несколько часов, осталось несколько товаров.

Перейдя по ссылке, человек может попасть на фишинговую страницу и ввести данные карты, оплатить товар, который так и не доставят, или скачать вредоносное ПО.