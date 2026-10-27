Мошенники придумали схему обмана с оформлением виртуальных карт

Аферисты начали выманивать у жертв личные данные и банковские реквизиты под предлогом обещания оформить виртуальную иностранную банковскую карту. Об этом со ссылкой на МВД сообщило РИА «Новости» .

«В сети набирают популярность схемы, в которых злоумышленники обещают оформить виртуальную иностранную банковскую карту для оплаты зарубежных сервисов и покупок», — отметили в ведомстве.

Пользователям объяснили, что преступники требуют прислать им копии паспорта, банковские реквизиты и другие персональные данные. В результате жертвы мошенников сталкиваются с кражей денег со счетов, оформлением кредитов или использованием документов в преступных целях.

Правоохранители рекомендовали не передавать незнакомым личные данные и проверять информацию только через официальные источники.

Ранее россиян предупредили об участившихся случаях обмана через онлайн-сервисы для знакомств. Преступники могут позвать собеседника в театр или кино и попросить оплатить билеты по его ссылке.