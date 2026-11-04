Сенатор предупредил о новой афере с бонусами перед «черной пятницей»

Мошенники перед «черной пятницей» могут предлагать россиянам за небольшую плату предоставить QR-код для получения значительной скидки за счет бонусных баллов в магазинах. Об этом ТАСС рассказал зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Покупателю обещают дополнительную экономию и присылают штрихкод или QR-код для предъявления на кассе. За таким предложением могут стоять накопления, похищенные из чужого личного кабинета», — сказал он.

Сенатор отметил, что в такой мошеннической схеме один человек лишается накопленных бонусов, а другой платит аферисту за возможность ими воспользоваться. Важно понимать, что срабатывание кода не подтвердит законность использования бонусов.

Шейкин призвал россиян усилить безопасность аккаунтов программ лояльности перед распродажами и никому не передавать фото своих бонусных карт. Если заподозрили, что ваш аккаунт захватили, то сразу меняйте пароль и обращайтесь в поддержку для прекращения постороннего доступа.

Ранее представитель платформы «Мошеловка» Народного фронта предупредил, что аферисты стали заманивать россиян обещанием бесплатных билетов на мероприятия «Ночи искусств».