Жителей Подмосковья предостерегли от схемы мошенничества с доступом к сервисам

Мошенники предлагают жителям Московской области «волшебный ключ» к заблокированным сервисам и выпуск зарубежных банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Для оформления иностранной виртуальной карты аферисты просят копию паспорта, реквизиты карты и другие персональные данные, а после получения сведений предлагают оплатить услугу. В итоге со счета жертвы крадут деньги, оформляют на ее имя кредиты и используют персональные данные в других схемах.

В ведомстве советуют не отправлять паспортные данные незнакомцам, не сообщать реквизиты карт и коды подтверждения, а информацию проверять только на официальных ресурсах.

Узнать больше о распространенных мошеннических схемах и изучить правила кибербезопасности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы», воспользоваться им можно бесплатно и без авторизации.