360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Москвичей предупредили о мошенничестве на сайтах знакомств

    Фото: РИА «Новости»

    Онлайн-сервисы для знакомств стали частым инструментом кибермошенников. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

    Из-за популярности таких ресурсов злоумышленники часто выбирают их для обмана.

    Одна из схем — фишинг. После недолгого общения аферист зовет жертву в театр или кино и просит заранее оплатить билеты по его ссылке. Перейдя по ней, человек попадает на фальшивую страницу. Там он вводит данные карты, которые затем используют для кражи денег.

    Другой вариант — свидание в неизвестном кафе или ресторане. Мошенники заранее договариваются с персоналом заведения, чтобы посетителю принесли огромный счет.

    Также специалисты советуют насторожиться при просьбах прислать личные снимки. Таким образом злоумышленники могут шантажировать человека. Кроме того, они нередко рассказывают вымышленные истории о трудностях и просят материальную помощь.

    Ранее в Санкт-Петербурге осудили афериста, обманувшего девушек на сайте знакомств на 36 миллионов рублей.

    Читайте также

    Мошенники начали распространять вирус под видом радара ДПС

    В Подмосковье предупредили о новой схеме телефонных мошенников

    Ошибка оплаты заказа стала новой уловкой мошенников

    Мошенники начали распространять вирус под видом радара ДПС

    В Подмосковье предупредили о новой схеме телефонных мошенников

    Ошибка оплаты заказа стала новой уловкой мошенников