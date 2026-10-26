Москвичей предупредили о мошенничестве на сайтах знакомств

Онлайн-сервисы для знакомств стали частым инструментом кибермошенников. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Из-за популярности таких ресурсов злоумышленники часто выбирают их для обмана.

Одна из схем — фишинг. После недолгого общения аферист зовет жертву в театр или кино и просит заранее оплатить билеты по его ссылке. Перейдя по ней, человек попадает на фальшивую страницу. Там он вводит данные карты, которые затем используют для кражи денег.

Другой вариант — свидание в неизвестном кафе или ресторане. Мошенники заранее договариваются с персоналом заведения, чтобы посетителю принесли огромный счет.

Также специалисты советуют насторожиться при просьбах прислать личные снимки. Таким образом злоумышленники могут шантажировать человека. Кроме того, они нередко рассказывают вымышленные истории о трудностях и просят материальную помощь.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили афериста, обманувшего девушек на сайте знакомств на 36 миллионов рублей.