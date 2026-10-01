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    Лантратова рассказала, как защититься от мошенников

    Лантратова посоветовала ограничить суммы переводов для защиты от мошенников

    Фото: РИА «Новости»

    Россиянам для защиты от мошенников следует уже сегодня принять необходимые меры. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с РИА «Новости».

    По ее словам, преступники умеют подменять телефонные номера, использовать украденные данные и постоянно придумывают новые схемы.

    «Полезно заранее установить простые правила для себя и своих близких. Включить уведомления обо всех банковских операциях. Ограничить дневные суммы переводов и снятия наличных», — сказала омбудсмен.

    Также Лантратова посоветовала открыть отдельную карту для покупок в Сети и не класть на нее много денег. Для почты, банковских приложений и других сервисов лучше использовать разные пароли, а также включить двухфакторную защиту.

    Кроме того, если звонят якобы из банка, полиции или какого-нибудь государственного ведомства, требуют срочно завершить денежную операцию — следует сразу прекратить разговор.

    Ранее психолог Марина Андрущенко объяснила, почему даже осторожные люди верят мошенникам.

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