Лантратова рассказала, как защититься от мошенников
Лантратова посоветовала ограничить суммы переводов для защиты от мошенников
Россиянам для защиты от мошенников следует уже сегодня принять необходимые меры. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с РИА «Новости».
По ее словам, преступники умеют подменять телефонные номера, использовать украденные данные и постоянно придумывают новые схемы.
«Полезно заранее установить простые правила для себя и своих близких. Включить уведомления обо всех банковских операциях. Ограничить дневные суммы переводов и снятия наличных», — сказала омбудсмен.
Также Лантратова посоветовала открыть отдельную карту для покупок в Сети и не класть на нее много денег. Для почты, банковских приложений и других сервисов лучше использовать разные пароли, а также включить двухфакторную защиту.
Кроме того, если звонят якобы из банка, полиции или какого-нибудь государственного ведомства, требуют срочно завершить денежную операцию — следует сразу прекратить разговор.
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