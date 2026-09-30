Сургут атакуют мошки из-за аномально теплой погоды

По Сургуту летают рои мошек, что не характерно для конца сентября. Об этом в беседе с 360.ru рассказали местные жители.

«Мошек много, летают тучами и оседают на одежде, волосах, колясках. Не припомню, чтобы такое было раньше. В городе в сентябре обычно холоднее, а сейчас аномально тепло», — поделилась Анна.

По словам Алсу, раньше ничего подобного не было, мошек очень много не только в парках, но и среди жилой застройки.

Жители жалуются, что при раздавливании мошки оставляют на одежде грязные пятна, поэтому сгонять их с себя приходится очень аккуратно.

«Если честно первый раз такую картину наблюдаю, большое количество насекомых именно в районе магазина „Восход“, в других районах не видела», — рассказала еще одна сургутчанка Ирина.

Ранее в России зафиксировали новый всплеск активности клещей. Они активизировались из-за теплой погоды.