Андрей Воробьев назвал правила продажи табака темой, требующей особого внимания

Вопрос регулирования продажи табачной и никотинсодержащей продукции требует особого внимания. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он напомнил, что Госдума приняла законопроект, касающийся реализации сигарет. Президент Владимир Путин подписал этот закон в конце июня 2026 года.

С 1 марта в Подмосковье запретят розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. В связи с этим с 1 октября для бизнеса начнется переходный период.

«Смысл в том, что регулирование реализации табачной продукции передается на региональный уровень. Эта тема требует особого внимания. Сегодня говорим о новых правилах лицензирования и как это отразится на торговле в Московской области», — подчеркнул Воробьев.

Для получения лицензии предприниматели смогут подать заявку на региональном портале госуслуг, для этого необходимо подключиться к системе «Честный знак». Благодаря новым правилам на территории региона будут осуществлять онлайн-контроль за реализацией табачной продукции.

Воробьев отметил, что следует найти умное и взвешенное решение, которое позволит убрать табак и никотин подальше от детских учреждений.