Андрей Воробьев назвал правила продажи табака темой, требующей особого внимания
Вопрос регулирования продажи табачной и никотинсодержащей продукции требует особого внимания. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он напомнил, что Госдума приняла законопроект, касающийся реализации сигарет. Президент Владимир Путин подписал этот закон в конце июня 2026 года.
С 1 марта в Подмосковье запретят розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. В связи с этим с 1 октября для бизнеса начнется переходный период.
«Смысл в том, что регулирование реализации табачной продукции передается на региональный уровень. Эта тема требует особого внимания. Сегодня говорим о новых правилах лицензирования и как это отразится на торговле в Московской области», — подчеркнул Воробьев.
Для получения лицензии предприниматели смогут подать заявку на региональном портале госуслуг, для этого необходимо подключиться к системе «Честный знак». Благодаря новым правилам на территории региона будут осуществлять онлайн-контроль за реализацией табачной продукции.
Воробьев отметил, что следует найти умное и взвешенное решение, которое позволит убрать табак и никотин подальше от детских учреждений.
Согласно закону, устанавливается прямой запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции в объектах культуры, спорта, медицины, образования и обучения несовершеннолетних, реабилитации, санаторно-курортных объектах, помещениях органов власти, предоставления госуслуг, оказания жилищных и бытовых услуг, гостиницах и других.
Получить лицензию на розничную продажу табака могут только торговые точки, которые соответствуют критериям. Тем объектам, которые под них не подходят, автоматически откажут.
«Лицензия на розничную продажу табака будет выдаваться региональными органами власти по аналогии с алкоголем. Также добавляются полномочия по осуществлению контрольно-надзорной деятельностью за этой сферой», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
Он обратил внимание, что для жителей ничего не изменится, на стоимость продукции нововведения не повлияют.
Всего в Подмосковье новые правила затронут около 33 тысяч торговых объектов. Из них 15 тысяч уже зарегистрировали в системе «Честный знак».
Субъекты также имеют возможность устанавливать дополнительные зоны запрета.
«Мы предлагаем установить в регионе по аналогии с продажей алкогольной продукции ограничение на продажу табака — расстояние не менее 100 метров от входа в торговые объекты до входа в образовательные учреждения», — сообщил Мосин.
Он подчеркнул, что ставится задача разработать закон на региональном уровне и обеспечить его принятие. С 1 марта 2028 года регионы также смогут вдвое увеличить минимальную площадь объектов, то есть с пяти до 10 квадратных метров. Планируется сделать это и в Подмосковье.