Экспорт зерна из России освободили от пошлин до конца 2026 года

Минсельхоз: правительство отменило пошлины на экспорт зерновых до конца года

Правительство России временно отказалось от взимания пошлин при вывозе за рубеж зерновых культур. Льгота будет действовать до конца 2026 года, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Меру связали с необходимостью снизить финансовую нагрузку на участников рынка и сделать поставки российской аграрной продукции за рубеж более устойчивыми в период изменения маршрутов.

«Решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики», – отметила пресс-служба.

Одновременно власти сохранили ограничения для других видов аграрной продукции. Ставка на подсолнечное масло не превысит 7748 рублей за тонну, а на шрот – 312 рублей. Эти значения соответствуют уровню августа 2026 года.

В министерстве рассчитывают, что новые условия уменьшат расходы бизнеса, упростят планирование поставок и помогут сохранить внешние рынки сбыта.

Ранее предпринимателей из Подмосковья пригласили на бесплатную серию вебинаров Российского экспортного центра, посвященную выходу на зарубежные рынки. Она пойдет с 22 по 25 сентября.