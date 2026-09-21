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    Экспорт зерна из России освободили от пошлин до конца 2026 года

    Минсельхоз: правительство отменило пошлины на экспорт зерновых до конца года

    Фото: РИА «Новости»

    Правительство России временно отказалось от взимания пошлин при вывозе за рубеж зерновых культур. Льгота будет действовать до конца 2026 года, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

    Меру связали с необходимостью снизить финансовую нагрузку на участников рынка и сделать поставки российской аграрной продукции за рубеж более устойчивыми в период изменения маршрутов.

    «Решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики», – отметила пресс-служба.

    Одновременно власти сохранили ограничения для других видов аграрной продукции. Ставка на подсолнечное масло не превысит 7748 рублей за тонну, а на шрот – 312 рублей. Эти значения соответствуют уровню августа 2026 года.

    В министерстве рассчитывают, что новые условия уменьшат расходы бизнеса, упростят планирование поставок и помогут сохранить внешние рынки сбыта.

    Ранее предпринимателей из Подмосковья пригласили на бесплатную серию вебинаров Российского экспортного центра, посвященную выходу на зарубежные рынки. Она пойдет с 22 по 25 сентября.