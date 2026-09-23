Актриса Зоя Бербер подала на развод с Максимом Белбородовым

Зоя Бербер, известная по сериалу «Реальные пацаны», обратилась в суд с заявлением о расторжении брака с актером Максимом Белбородовым. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Заявление поступило мировому судье судебного участка № 177 района Раменки. Причины, по которым актриса решила прекратить брак, не уточняются.

Бербер и Белбородов поженились в феврале 2024 года. В июне того же года у супругов родился сын.

В декабре 2025 года Бербер утверждала, что с Белбородовым у них бывают ссоры, но их удается улаживать благодаря умению слушать партнера и находить компромиссы.

Артистка отмечала, что движение навстречу друг другу помогает сохранять гармонию в отношениях. Также Зоя говорила, что они с мужем придерживаются одинаковых взглядов на участие в откровенных сценах, но только если они оправданы сюжетом картины.