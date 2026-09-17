Басков провел часы в очереди к мощам и попросил для поклонников чудес

Певец Николай Басков отстоял очередь к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и святого благоверного князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя. Об этом артист рассказал в Instagram*.

Басков поделился, что решил каким-то образом отблагодарить поклонников и накануне несколько часов провел в очереди к святыням.

«Я подошел к ним и искренне попросил воздать вам за вашу поддержку и доброту. Я попросил для вас чудес. Честно, каждому, кто меня поддержал, я хотел пожелать настоящих чудес», — рассказал Басков.

После посещения храма певец предложил поклонникам поделиться в комментариях историями о произошедших с ними чудесах. Подписчики откликнулись на просьбу и начали активно рассказывать о личном опыте.

Мощи святителя и святого благоверного князя находятся в храме Христа Спасителя с 15 по 20 сентября. К святыням выстроилась очередь из жителей Москвы и Подмосковья, гостей города и верующих из других регионов России. Многие люди проводят в ней несколько часов.

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