Приставы возбудили производство против Долиной

Судебные приставы взыскивают с народной артистки России Ларисы Долиной штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

Исполнительное производство возбудили 17 сентября 2026 года. Основанием стал акт Московской административной дорожной инспекции.

Ранее, 22 июля, на Долину уже заводили производство о взыскании штрафа ГИБДД в 750 рублей. Певица погасила его. После этого, 27 июля, она получила еще один штраф ГИБДД на 750 рублей, который артистка тоже сразу же погасила.

После этого неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности за Долиной не значилось.

Ранее Долина иронично пошутила, согласившись занять место Аллы Пугачевой и стать новой примадонной российской эстрады.