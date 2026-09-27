В МВД назвали простой способ не стать жертвой телефонных мошенников

МВД: чтобы защититься от телефонных мошенников, нужно быстро завершить разговор

Сразу завершить разговор с незнакомцем — главное правило защиты от телефонных мошенников. Об этом напомнила пресс-служба МВД России.

Специалисты ведомства также рассказали, что злоумышленники прибегают к разным способам обмана, а чаще других в сложных ситуациях оказываются подростки. Они могут побояться обратиться за помощью. Многим из них кажется, что после совершенной ошибки уже нет выхода, однако в министерстве подчеркнули, что это не так.

«Статья 31 Уголовного кодекса РФ „Добровольный отказ от преступления“ — выход для каждого, кто вступил во взаимодействие с преступниками. Подробнее: выход31.рф», — отметила пресс-служба.

Правоохранители пояснили, что человек освобождается от уголовной ответственности, если добровольно отказался от преступления до его завершения.

Ранее школьников предупредили, что сайты с готовыми домашними заданиями мошенники могут использовать для сбора личных данных.