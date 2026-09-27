Посол Степанов рассказал о желании россиян вернуться из Канады на родину

Все больше живущих в Канаде россиян хотят вернуться на родину. Об этом рассказал РИА «Новости» посол России в Оттаве Олег Степанов.

По словам дипломата, интерес к переезду проявляют представители разных возрастов и социальных групп. Среди причин он назвал стремление воссоединиться с семьями.

Также россияне хотят вернуться в привычную языковую и культурную среду. Кроме того, они думают о перспективах для детей и внуков, отметил Степанов. Число решившихся на переезд растет ежегодно, добавил он.

Отношения Москвы и Оттавы резко ухудшились после начала конфликта на Украине. Канада ввела санкции против России и оказывает военную и финансовую поддержку Киеву.

Ранее россиянин, выросший в Германии, вернулся на родину с беременной женой, чтобы оградить своего ребенка от пропаганды ЛГБТ*.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.