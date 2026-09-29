Отопление в Москве могут включить 1 октября

Подачу тепла в жилые дома в Москве могут запустить на первой неделе октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на диспетчерские службы столицы.

Отопительный сезон стартует в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Однако власти могут начать давать тепло и раньше — в случае, если похолодание является устойчивым.

Сначала тепло подают в больницы, школы, детские сады, затем — в жилые дома, в последнюю очередь — на предприятия. Из-за погоды решение властей о запуске ждут на ближайшей неделе.

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках до -2 градусов в ночные и утренние часы 30 сентября. Прошедшая же ночь стала самой холодной в столице России с мая.