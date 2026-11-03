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    Коуч Валиуллова объяснила, как нехватка денег влияет на решения

    Тренер Валиуллова: психологическая работа не гарантирует роста доходов

    Постоянные финансовые трудности мешают человеку планировать будущее и искать новые возможности. Об этом рассказала мотивационный тренер Олеся Валиуллова, сообщает RuNews24.ru.

    Эксперт отметила, что «мышление бедности» — не медицинский диагноз и не психологический термин. Когда доход уходит на жилье, еду и долги, человек тратит силы на срочные задачи. Это не означает, что он не умеет распоряжаться деньгами или не хочет перемен: ресурсов на обдумывание дальнейших шагов может не хватать.

    Семейные установки тоже влияют на решения. Опыт постоянной экономии и опасных финансовых рисков может закрепить страх перемен, пишут «Известия».

    Из-за него человек порой отказывается от обучения или смены работы ради небольшого, но стабильного заработка.

    При этом доход зависит от образования, доступности работы, здоровья, семейных обстоятельств и поддержки. Готовность меняться не заменяет денег на переезд или возможности пережить временное снижение зарплаты.

    Валиуллова посоветовала пересматривать привычные установки, планировать расходы, осваивать навыки и оценивать риски по фактам, а не только из страха. Но объяснять бедность одной психологией неверно: для перемен важно учитывать и личные возможности, и социально-экономические ограничения.

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