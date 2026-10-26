Россиянам рассказали, могут ли школьникам задавать домашнее задание на каникулы

Директор Рябина: учителя не вправе задавать школьникам ДЗ на время каникул

Учителя не вправе давать домашние задания школьникам на время каникул. Об этом заявила эксперт Минпросвещения России, директор Астраханской лингвистической гимназии Ангелина Рябина в беседе с РИА «Новости» .

«Позиция любой образовательной организации однозначна: каникулы — это время отдыха обучающихся, и педагоги не вправе задавать обязательные домашние задания на этот период», — сказала она.

По словам Рябиной, всевозможные перечни книг, ссылки на образовательные платформы и советы по повторению пройденного материала носят только добровольный и рекомендательный характер. Использовать их или нет — решают родители и сами школьники.

Учебную нагрузку на детей необходимо исключить, чтобы дети могли восстановить силы.

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