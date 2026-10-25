Аномальное тепло в Москве подойдет к концу

Синоптик Леус: малооблачно и без осадков будет в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье, 25 октября, будет малооблачно и без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

По его данным, сегодня Москва останется под влиянием периферии антициклона. Ожидается малооблачная погода без осадков. Температура превысит норму на 5–6 градусов.

Днем в столице будет +12…+14 градусов, по области — +10…+15. Ветер юго-восточный, от четырех до девяти метров в секунду. Давление слабо упадет до 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +2…+4, днем поднимется до +10…+12.

Ранее метеоролог Александр Голубев предупредил жителей столицы о похолодании после теплых выходных. Он отметил, что погода заметно изменится: температура воздуха снизится, Москву накроют небольшие осадки.