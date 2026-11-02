Фейк: вручение повесток россиянам в военкомат возложили на коммунальщиков

Авторы ряда региональных сообществ во «ВКонтакте» и телеграм-каналов сообщили, что власти субъектов обязали сотрудников управляющих компаний провести поквартирные обходы для вручения жильцам повесток в военкоматы. Но никакого официального подтверждения эта информация не нашла, а опубликованные авторами вброса документы изобиловали ошибками и несоответствиями.

Фейк

В подтверждении своих слов авторы опубликовали фотографии с «приказами» руководителей регионов и правительств.

Власти регионов обязали управляющие компании выделить сотрудников для поквартирных обходов для вручения повесток в военкоматы. Такую практику внедрили в Липецкой, Орловской, Новосибирской, Тамбовской, Архангельской и Калининградской областях, а также в Удмуртии.

Правда

Никаких официальных документов о привлечении управляющих компаний к работе с повестками в Липецкой области за подписью губернатора региона Игоря Артамонова на официальном портале правовой информации не существует.

Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области не выпускал никакого приказа, обязывающего дворников и сотрудников паспортных столов искать уклонистов для вручения повесток.

Также признаки подделки увидели в аналогичном приказе руководителя областного комиссариата.

В пабликах Воронежской области появилось письмо, якобы за подписью главы военного комиссариата региона, где он просит управляющие выделить своих представителей для содействия военкоматам. Но какая именно работа им предстоит в «документе» не говорится.

До этого воронежский комиссариат уже становился участником подобного фейка о сбое в реестре повесток, которые опровергли власти региона.

Авторы вброса для Архангельской области при составлении «документа» ошиблись и написали в распоряжении более раннюю дату документа, чем в обращении, на которое он ссылается. На официальных ресурсах этих публикаций нет.

В Калининградской области «указ» получил номер, который уже использовался в другом документе от октября 2025 года — о внесении изменений в состав координационного совещания.

В Удмуртии уже распространялись поддельные документы от имени военного комиссариата, их подлинность военкомат опроверг, назвав информацию ложной.

Помимо слепленных на коленке документов в социальных сетях распространили сгенерированную аудиозапись с голосом аудитора Счетной палаты России Натальи Труновой. Якобы она предложила отключать свет и воду, чтобы коммунальщики могли попасть в квартиры уклонистов для вручения повесток.



Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.