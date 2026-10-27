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    Врач развенчал миф о трупном яде

    Терапевт Кузьменко назвал трупный яд мифом

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ

    Трупный запах никак не влияет на здоровье человека. Об этом 360.ru рассказал врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко.

    Жильцы многоквартирных домов могут почувствовать запах гниения, если умер кто-то из соседей, а тело долго пролежало в квартире.

    «Если вы переживаете из-за того, что кто-то умер и разлагается и люди чувствуют запах гнили, — да, это неприятно, но никак не повредит здоровью. Просто повод вызвать соответствующие службы. <…> Трупный яд — миф, трупных ядов не бывает», — подчеркнул Кузьменко.

    Он напомнил, что мертвый человек не опасен. Болезни распространяются не через запах, их вызывают микроорганизмы.

    Подробно о том, что делать и куда обращаться при неприятном запахе в подъезде или квартире, читайте в нашей статье.

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