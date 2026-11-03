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    В Росгвардии предложили изменить элементы военной формы

    В Росгвардии предложили изменить военную форму

    Фото: РИА «Новости»

    Росгвардия подготовила проект изменений в комплект военной формы. Ведомство намерено отказаться от ряда предметов, которые военнослужащие редко используют, сообщило РИА «Новости».

    Из перечня предлагают убрать женские меховые шапки черного и серого цветов, шерстяные куртки, а также некоторые варианты камуфляжных головных уборов.

    Для высших офицеров хотят исключить зимние полевые фуражки, а для большинства военнослужащих — панамы и береты камуфляжной расцветки.

    Одновременно Росгвардия планирует добавить утепленные шапки, рубашки поло и ботинки с высокими берцами защитного цвета. Женщинам-военнослужащим из числа высших офицеров хотят выдать парадно-выходные жакеты и брюки с кантами и лампасами.

    Новые правила должны вступить в силу после подписания указа президентом.

    Ранее спецподразделения Росгвардии «Булат» провели учения в Московской области.