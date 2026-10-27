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    Спасателей привлекли для госпитализации 300-килограммового москвича

    Фото: РИА «Новости»

    Чтобы госпитализировать 300-килограммового москвича, пришлось вызвать спецслужбы. Об этом 360.ru рассказал источник.

    Сообщение поступило к спасателям в 13:30 27 октября. Жители квартиры в доме на 16-й Парковой улице вызвали скорую, но те не смогли справиться с транспортировкой и попросили сотрудников экстренных служб им помочь.

    Москвича удалось перенести в карету скорой в 14:11.

    Год назад спасатели не смогли вытащить петербуржца весом 200 кг после взрыва в доме. Спасатели обнаружили семью во время обхода подъезда. Мужчина объяснил, что спуститься с шестого этажа он не может в силу своей маломобильности.

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