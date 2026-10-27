Спасателей привлекли для госпитализации 300-килограммового москвича

Сообщение поступило к спасателям в 13:30 27 октября. Жители квартиры в доме на 16-й Парковой улице вызвали скорую, но те не смогли справиться с транспортировкой и попросили сотрудников экстренных служб им помочь.

Москвича удалось перенести в карету скорой в 14:11.

Год назад спасатели не смогли вытащить петербуржца весом 200 кг после взрыва в доме. Спасатели обнаружили семью во время обхода подъезда. Мужчина объяснил, что спуститься с шестого этажа он не может в силу своей маломобильности.