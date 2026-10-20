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    Юрист Соловьев объяснил, как статус стажера защитит права молодых специалистов

    Юрист Соловьев: новые нормы помогут защитить права молодых работников

    Законодательное определение стажировки устранит правовую неопределенность для молодых специалистов. Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил значение нового статуса, сообщает RT.

    В России с 2027 года закрепят в законодательстве понятия стажировки и стажера. По словам Соловьева, прежде работодатели трактовали этот статус по-разному: оставалось неясным, работает человек или еще учится.

    Юрист пояснил, что отсутствие четких норм приводило к разным трактовкам и нарушениям прав работников. Новый статус предусматривает срочный договор и наставничество. Сроки оформления и формулировки договора должны обеспечить четкое регулирование и защиту молодого сотрудника.

    Соловьев также указал на ограничение: новые нормы не распространяются на государственных и муниципальных служащих.

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