В Европе предложили «парализовать» российский город или метро

Евросоюз может использовать кибервозможности, чтобы «парализовать» российский город или метро в Москве в качестве «предупредительного сигнала». Именно так считают некоторые европейские аналитики, сообщила New York Times .

Кроме того, страны НАТО могли бы развернуть передовую систему ПВО, в том числе и над территорией Украины, для нейтрализации угроз, которые направляют в сторону альянса. В издании также отметили, что чиновники сейчас обсуждают, какие именно меры ЕС должны предпринимать против России, а также стоит ли их переносить на территорию страны.

По словам бывшего высокопоставленного представителя НАТО Камиля Гранда, первым шагом должно стать сохранение спокойствия, но и игнорировать реальность тоже не стоит.

Недавно в МИД России заявили о милитаризации ЕС.