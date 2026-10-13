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    Кнайсль объяснила, чем для России обернулась ее доброта

    Фото: РИА «Новости»

    В международных отношениях ключевую роль играют интересы, а не дружба. На это в интервью 360.ru указала руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, пояснив, что за доброту приходится платить.

    «В политике нет дружбы. <…> Не то чтобы я была циником, но по собственному жизненному опыту знаю, что дружба — очень редкое благо», — подчеркнула она.

    Экс-министр добавила, что сама слишком часто выказывала гостеприимство и поступала по-доброму, за что заплатила цену как человек.

    «Россия же платит за это цену как нация. <…> Поэтому считаю, что для России сейчас крайне важно не быть слишком доброй», — сказала она.

    Полное интервью с Карин Кнайсль, уехавшей из Австрии и поселившийся в Рязанской области, смотрите на всех площадках 360.ru 13 октября в 21:00.

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