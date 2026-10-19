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    Чехия не поддержала финскую инициативу по визам для россиян в ЕС

    Фото: РИА «Новости»

    Чехия не поддержала предложение Финляндии об ограничении въезда для российских туристов в Евросоюз, так как большинство стран ЕС к нему не присоединилось. Об этом заявил глава чешского МИД Петр Мацинка, сообщил новостной портал Seznam.

    Дипломат отметил, что в Евросоюзе есть страны, не желающие введения подобного ограничения в отношении россиян, причем их большинство.

    «Учитывая, что очень большое число стран ЕС не присоединилось к финской инициативе, очевидно, что общеевропейское решение не вырисовывается. Поэтому мы придерживаемся нашего национального подхода», — сказал Мацинка.

    Глава финского МИД Элина Валтонен обратилась к чешскому Министерству иностранных дел, предлагая изменить визовую политику в отношении России. Мацинка напомнил, что это не первая такая инициатива, но они не принесли результатов.

    Ранее в Италии сократили срок рассмотрения заявлений на турвизы для россиян.

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