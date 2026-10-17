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    Правительство представит Путину соглашение с Камбоджей о защите граждан

    Фото: РИА «Новости»

    Правительство России представит президенту Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Государственную думу соглашение с Камбоджей о взаимной защите граждан в области международной уголовной юстиции. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, его разместили на портале официального опубликования правовых актов.

    Международное соглашение подписали 26 июля в Казани. Оно регламентирует защиту граждан от передачи органам международной уголовной юстиции и запрещает их высылку в третьи страны без предварительного письменного согласия другой стороны.

    Летом российский лидер встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом на саммите Россия — АСЕАН в Казани. Он подчеркнул, что страны — давние и надежные друзья.

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    Cover Images/Keystone Press Agency

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    Cover Images/Keystone Press Agency