Правительство представит Путину соглашение с Камбоджей о защите граждан

Правительство России представит президенту Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Государственную думу соглашение с Камбоджей о взаимной защите граждан в области международной уголовной юстиции. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, его разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Международное соглашение подписали 26 июля в Казани. Оно регламентирует защиту граждан от передачи органам международной уголовной юстиции и запрещает их высылку в третьи страны без предварительного письменного согласия другой стороны.

Летом российский лидер встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом на саммите Россия — АСЕАН в Казани. Он подчеркнул, что страны — давние и надежные друзья.