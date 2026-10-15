Политолог Сипров назвал неизбежным конфликт фон дер Ляйен и Каллас

Противостояние Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас носит межличностный характер и связано с продвижением собственных интересов. Об этом 360.ru заявил политолог Вадим Сипров.

Он напомнил о коррупционном скандале с закупками вакцин Pfizer со стороны фон дер Ляйен, а также о претензиях к родственникам Каллас по соблюдению санкций.

«Явная, очевидная коррупция и воровство. Но [фон дер Ляйен] вышла сухой из воды. С другой стороны, есть и претензии по несоблюдению санкционного режима со стороны родственников Каи Каллас. Поэтому и та, и другая под видом провозвестников неолиберальных ценностей продвигают свои шкурные интересы. Конфликт между ними неизбежен», — сказал политолог.

Он добавил, что институты Еврокомиссии приобретают черты частной корпорации с внутренними конфликтами руководства.

Подробно о разладе между Каллас и фон дер Ляйен читайте в нашей статье.