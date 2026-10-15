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    Политолог Сипров назвал неизбежным конфликт фон дер Ляйен и Каллас

    Фото: РИА «Новости»

    Противостояние Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас носит межличностный характер и связано с продвижением собственных интересов. Об этом 360.ru заявил политолог Вадим Сипров.

    Он напомнил о коррупционном скандале с закупками вакцин Pfizer со стороны фон дер Ляйен, а также о претензиях к родственникам Каллас по соблюдению санкций.

    «Явная, очевидная коррупция и воровство. Но [фон дер Ляйен] вышла сухой из воды. С другой стороны, есть и претензии по несоблюдению санкционного режима со стороны родственников Каи Каллас. Поэтому и та, и другая под видом провозвестников неолиберальных ценностей продвигают свои шкурные интересы. Конфликт между ними неизбежен», — сказал политолог.

    Он добавил, что институты Еврокомиссии приобретают черты частной корпорации с внутренними конфликтами руководства.

    Подробно о разладе между Каллас и фон дер Ляйен читайте в нашей статье.

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