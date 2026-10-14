Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва видит риски саботажа украинского урегулирования со стороны Европы. Об этом представитель Кремля сообщил, отвечая на вопрос ТАСС.

«Риски саботажа со стороны европейских государств есть», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что ограничения и другие действия ЕС могут воспрепятствовать осуществлению топливной сделки между Россией и США. Он отметил, что это «безусловно может помешать».

Также Песков заявлял о готовности России не бить по Украине в день выборов. Он подчеркнул, что России нужно не перемирие, а устойчивый мир. Он напомнил, что ВСУ во время выборов в Госдуму наносили беспрецедентные удары по Москве.