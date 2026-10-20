Юрист Ярмуш объяснила, когда охраннику магазина грозит до 10 лет тюрьмы

Задача охранника — следить за порядком лично или через камеры. При подозрении в краже он может вежливо попросить покупателя открыть сумку и показать чек, но не вправе копаться в вещах, уводить человека в подсобку и насильно удерживать. По словам Ярмуш, применение силы допустимо лишь в крайнем случае, если посетитель первым затеял драку.

Если сотрудник хватает за руки или требует пройти в подсобку, адвокат посоветовала включить видеозапись и сообщить о намерении остаться на месте до приезда полиции. Жалобу можно направить руководству магазина, в прокуратуру, Роспотребнадзор и Росгвардию, которая выдает лицензии на охранную деятельность.

Ярмуш также рекомендовала подать заявление в полицию. По ее словам, за принуждение к обыску и проходу в подсобку сотруднику может грозить штраф до 80 тысяч рублей по статье 286 УК РФ о превышении должностных полномочий. Если охранник применил силу, насильно обыскал покупателя, долго удерживал его или причинил вред здоровью, наказание, по оценке адвоката, может составить от 3 до 10 лет лишения свободы по части 3 этой статьи.