В России осудили 39 человек по делам о поджогах и подготовке диверсий

ФСБ: 39 россиян в возрасте от 15 до 30 лет осудили за поджоги и диверсии

В России 39 человек приговорили к срокам от 10 до 26 лет лишения свободы за поджоги авиационной техники, транспортных и коммуникационных объектов, а также подготовку диверсий на железной дороге. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, осужденные родились в 1995–2010 годах и представляли 17 регионов страны.

Следствие установило, что они вышли на украинские спецслужбы через группы в Telegram, где им предлагали быстрый заработок. После выполнения поручений кураторы блокировали исполнителей или перечисляли им меньше обещанного.

ФСБ, Следственный комитет и МВД установили и задержали всех фигурантов. Суды признали их виновными по статьям о государственной измене, терроризме, диверсиях и в других преступлениях.

В ФСБ предупредили, что вербовщики могут обещать вознаграждение, помощь с уходом от ответственности и выездом за рубеж, но не выполнять обещанного.

Ранее правоохранители задержали двух россиян за подготовку провокаций на выборах.