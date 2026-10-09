360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В России осудили 39 человек по делам о поджогах и подготовке диверсий

    ФСБ: 39 россиян в возрасте от 15 до 30 лет осудили за поджоги и диверсии

    Фото: РИА «Новости»

    В России 39 человек приговорили к срокам от 10 до 26 лет лишения свободы за поджоги авиационной техники, транспортных и коммуникационных объектов, а также подготовку диверсий на железной дороге. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

    По данным ведомства, осужденные родились в 1995–2010 годах и представляли 17 регионов страны.

    Следствие установило, что они вышли на украинские спецслужбы через группы в Telegram, где им предлагали быстрый заработок. После выполнения поручений кураторы блокировали исполнителей или перечисляли им меньше обещанного.

    ФСБ, Следственный комитет и МВД установили и задержали всех фигурантов. Суды признали их виновными по статьям о государственной измене, терроризме, диверсиях и в других преступлениях.

    В ФСБ предупредили, что вербовщики могут обещать вознаграждение, помощь с уходом от ответственности и выездом за рубеж, но не выполнять обещанного.

    Ранее правоохранители задержали двух россиян за подготовку провокаций на выборах.

    Читайте также

    В Бурятии поймали черных старателей с нефритом на 9 миллионов рублей

    ФСБ и СК сообщили о задержании еще трех участников банды Басаева и Хаттаба

    Видео ЦОС ФСБ России

    В Подмосковье накрыли нарколабораторию по выращиванию конопли

    Мартенсова печь: раскрыта связь скандального репортера с московскими издателями

    Internationale Medienhilfe

    В Одинцове вор-рецидивист украл драгоценности из дома, чтобы погасить долги

    Во Владивостоке мужчина убил и поджег семейную пару