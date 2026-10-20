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    Террориста-наркомана задержали за госизмену в Краснодарском крае

    ФСБ задержала в Краснодарском крае готовившего теракт наркомана

    Фото: РИА «Новости»

    В Краснодарском крае задержали мужчину 1981 года рождения, готовившего подрыв военного объекта. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

    Злоумышленник по собственной инициативе связался через мессенджер с представителем Нацгвардии Украины. В подтверждение намерений он записал видео с присягой террористической националистической организации.

    По заданию куратора мужчина взял в тайнике самодельное взрывное устройство и намеревался использовать его для подрыва объекта Минобороны.

    Дома у подозреваемого, помимо радиоуправляемой килограммовой фугасной мины, нашли 20 миллионов рублей наличными и наркотические вещества. Против него возбудили уголовное дело о госизмене, подготовке к теракту и хранении наркотиков и заключили под стражу.

    Ранее в Марий Эл задержали молодого человека 2008 года рождения. Он передавал военной разведке Украины информацию об объектах ВПК.

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