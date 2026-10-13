Жителя Иркутской области по ошибке застрелили на глазах у жены

В Иркутской области охотник вместо медведя случайно убил местного жителя. Об этом сообщила ИС «Вести» .

Мужчину застрелили на глазах у его жены. Вдова в беседе с журналистами рассказала, что мужа убил ее двоюродный брат, который плыл по реке на лодке.

У супругов сломался мотор, поэтому они ночевали на берегу. Утром женщина услышала звук, похожий на громкий взрыв.

«Он в эту секунду голову поднял, произошел второй выстрел. <...> Я подскочила и увидела, что нет полголовы», — отметила вдова.

После выстрела она закричала и увидела лодку, в которой стоял ее двоюродный брат с ружьем в руках. По факту убийства возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Туве от нападения медведя пострадал пастух. Хищник набросился на мужчину, когда тот пас стадо в 36 километрах от Орлиного перевала. Пастух выжил, но получил травмы. Охотники застрелили медведя в Барун-Хемчикском кожууне.