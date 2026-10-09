Мужчина напал на женщину с ножом в станице Елизаветинской Краснодарского края. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника удалось задержать.

Заявление от 33-летней женщины поступило в дежурную часть отдела полиции Прикубанского округа по Краснодару 3 октября. Она сообщила, что неизвестный мужчина ударил ее ножом по руке. ЧП случилось на улице Вишневой на станции Елизаветинской (СНТ «Горизонт»).

Как рассказала в беседе с 360.ru сама пострадавшая, Лидия, у нее болят голова, руки и бока — женщина получила две трещины на обоих ребрах. Еще у раненой проблемы с глазом — разорвало сосуды.

По словам Лидии, она работает в такси и той ночью подвозила пассажира, который в итоге на нее и напал.

«Сначала мы беседовали, все было хорошо. Мужчина попросил меня завезти его к банкомату, чтобы он мог со мной расплатиться. Сумма за поездку составляла 1000 рублей. И тут он начал копошиться, я даже свет ему включила в машине, чтобы он деньги достал», — уточнила женщина-водитель.

Но вместо купюр пассажир вытащил нож. Лидия призналась, что ей чудом удалось убежать.

Сотрудники полиции вместе с представителями казачества и неравнодушными местными жителями задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Недавно стало известно, что пенсионер зарезал супругу на территории детского сада в Адыгее. На почве неприязни он нанес жене несколько ударов ножом.