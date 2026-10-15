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    Мошенники полтора года выманивали сбережения у москвича

    МВД сообщило о рекордной мошеннической атаке длительностью полгода

    Фото: РИА «Новости»

    В течение полутора лет мошенники выманивали деньги у москвича, это рекордная длительность. Об этом рассказал ТАСС начальник управления по борьбе с киберпреступлениями московского ГУ МВД Антон Кононенко.

    По словам правоохранителя, человек один раз перевел мошенникам деньги. Через некоторое время он догадался об обмане и обратился в полицию.

    Пострадавшему объяснили, как обезопасить себя в разговоре с неизвестными, и возбудили уголовное дело.

    Но вскоре москвич вновь ответил на телефонный звонок от злоумышленника, и снова лишился средств. Это происходило несколько раз.

    «Дистанционные мошенники понимают, когда человек поддается влиянию, поэтому стараются как можно дольше быть с ним в контакте», — отметил Кононенко.

    Он добавил, что людей, склонных к подобному поведению, не стоит оставлять одних.

    Ранее в МВД рассказали о многоступенчатых схемах для обмана детей. Контакт с несовершеннолетними устанавливают по телефону, через соцсети и онлайн-игры.

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