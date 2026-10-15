Мошенники полтора года выманивали сбережения у москвича

В течение полутора лет мошенники выманивали деньги у москвича, это рекордная длительность. Об этом рассказал ТАСС начальник управления по борьбе с киберпреступлениями московского ГУ МВД Антон Кононенко.

По словам правоохранителя, человек один раз перевел мошенникам деньги. Через некоторое время он догадался об обмане и обратился в полицию.

Пострадавшему объяснили, как обезопасить себя в разговоре с неизвестными, и возбудили уголовное дело.

Но вскоре москвич вновь ответил на телефонный звонок от злоумышленника, и снова лишился средств. Это происходило несколько раз.

«Дистанционные мошенники понимают, когда человек поддается влиянию, поэтому стараются как можно дольше быть с ним в контакте», — отметил Кононенко.

Он добавил, что людей, склонных к подобному поведению, не стоит оставлять одних.

Ранее в МВД рассказали о многоступенчатых схемах для обмана детей. Контакт с несовершеннолетними устанавливают по телефону, через соцсети и онлайн-игры.