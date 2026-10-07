Шабутдинову сократили срок. Что осталось от его миллиардного бизнеса

Мосгорсуд смягчил приговор бизнес-коучу и предпринимателю Аязу Шабутдинову, осужденному за многомиллионное мошенничество, и изменил срок с семи до шести лет колонии. Что сподвигло суд сократить наказание, кто выступил против такого решения, что стало с бизнес-империей Шабутдинова за три года после ареста и как теперь живут его жена и двое детей — в материале 360.ru.

Шабутдинову скостили срок

Московский городской суд во вторник, 6 октября, рассмотрел апелляцию на приговор бизнес-коучу Аязу Шабутдинову и сократил назначенный ему срок с семи до шести лет колонии общего режима. Смягчающим обстоятельством стало добровольное возмещение ущерба потерпевшим. «Мосгорсуд услышал наши доводы», — заявил после заседания представляющий интересы бизнес-коуча адвокат Калой Ахильгов. В ходе заседания сторона защиты попросила суд учесть признание вины, активное содействие следствию, положительные характеристики и благодарственные письма, а также тяжелое материальное положение семьи осужденного.

По словам Ахильгова, к моменту рассмотрения апелляции его подзащитный возместил ущерб 76 из 113 потерпевших.

Фото: РИА «Новости»

Сам Шабутдинов в последнем слове вновь попросил у них прощения. «Прежде всего, хочу повторно извиниться перед каждым из потерпевших. Я раскаялся ранее, раскаиваюсь и сейчас. Я понимаю, что просто слов недостаточно и должны быть действия», — заявил он. Бизнес-коуч добавил, что почти полностью компенсировал ущерб всем согласившимся принять деньги, а большинство потерпевших не имеют к нему претензий. Прокурор просила оставить назначенные Шабутдинову семь лет колонии без изменений. Адвокат одной из потерпевших Дмитрий Зацаринский, напротив, счел это наказание слишком мягким и добивался возвращения уголовного дела прокурору для уточнения обвинения. Еще одна потерпевшая — Наталья Калистратова — оспаривала приговор в части гражданских исков. Материальный ущерб ей возместили, однако женщина потребовала еще два миллиона рублей компенсации морального вреда, а также возмещения упущенной выгоды. Мосгорсуд эти требования отклонил.

Миллионы за обещание успешного бизнеса

Уголовное дело Шабутдинова завели за продажу образовательных программ, тренингов и вебинаров для начинающих предпринимателей. По версии следствия, бизнес-коуч и его сообщники убеждали клиентов, что обучение поможет им открыть успешное дело и добиться финансовой устойчивости.

Следствие пришло к выводу, что у покупателей создавали ложное представление о возможностях образовательных программ. Сам Шабутдинов участвовал в разработке текстов тренингов, договоров и оферт на оказание услуг.

За обучение потерпевшие заплатили от 60 тысяч до 12 миллионов рублей, а общий ущерб, который они понесли, превысил 57 миллионов.

Фото: РИА «Новости»

Шабутдинова задержали в Москве в ноябре 2023 года. Спустя почти два года, 31 октября 2025-го, Пресненский районный суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил семь лет колонии общего режима со штрафом в пять миллионов рублей. Теперь этот срок уменьшился на год. При этом созданный Шабутдиновым бизнес за время, проведенное его основателем за решеткой, изменился очень сильно.

Что стало с бизнес-империей Шабутдинова

К моменту ареста Шабутдинова созданный им «Лайк Центр» представлял собой бизнес из нескольких юридических лиц. Образовательные программы продавали как минимум через ООО «Лайк Центр», АНО «Центр развития предпринимательства +» и ООО «Технология продаж». Крупнейшие обороты проходили через АНО, на которую была оформлена образовательная лицензия. В 2023 году ее выручка составила около пяти миллиардов рублей. После ареста Шабутдинова бизнес начал резко терять обороты. По данным Smart Ranking, в 2024 году совокупная выручка «Лайк Центра» сократилась в 5,4 раза — до 1,1 миллиарда рублей. Особенно сильно пострадало ООО «Лайк Центр», которое и сегодня принадлежит Шабутдинову более чем на 82%. В 2023 году компания получила 1,2 миллиарда рублей выручки и почти 287 миллионов чистой прибыли. В 2024-м ее выручка рухнула до 46,7 миллиона рублей, а компания получила убыток в 39,3 миллиона. В 2025-м осталось уже 20,7 миллиона рублей выручки при убытке 24,2 миллиона. Таким образом, за два года выручка ООО сократилась почти в 60 раз.

При этом компания не прекратила работу. В августе 2025 года она заключила договор с сервисом массовых электронных рассылок enKod, а в декабре с его помощью клиентам рекламировали доступ к библиотеке материалов по искусственному интеллекту. Однако одновременно росли долги. К декабрю 2025 года в отношении ООО «Лайк Центр» открыли 190 исполнительных производств на общую сумму 85 миллионов рублей. Часть из них вернули взыскателям из-за отсутствия у должника имущества, на которое можно было обратить взыскание. К осени 2026 года дело дошло до банкротства. С 11 сентября ООО «Лайк Центр» находится в соответствующей процедуре. Сам Шабутдинов при этом остался контролирующим владельцем компании. Ему принадлежит более 82% ООО. Еще 10,5% находятся у основателя платежного сервиса Qiwi Сергея Солонина, 2,87% — у бывшего депутата гордумы Ижевска Василия Алексеева. Алексеева следствие считает соучастником Шабутдинова. Он покинул Россию, после чего его объявили в международный розыск и заочно арестовали Бренд при этом окончательно не исчез. Прежний сайт образовательной платформы сейчас недоступен, однако продолжает работать персональный сайт Шабутдинова. На нем его по-прежнему представляют как основателя группы компаний Like, среди проектов указывают «Лайк Центр», а среди образовательных программ — «Концентрат», «Долину» и МСА. На свободе Шабутдинова ждет не только оставшийся у него бизнес. За почти три года после ареста он практически не видел жену Лидию и двоих маленьких детей.

«Папа на работе»: как живут жена и дети Шабутдинова

У Шабутдинова остались жена Лидия Муцольгова и двое маленьких детей — дочь и сын. Девочка родилась в 2021 году, мальчик — годом позже. После ареста в ноябре 2023 года бизнес-коуч долгое время не видел семью. Первое свидание с женой ему разрешили только спустя почти 11 месяцев — в сентябре 2024-го. Встреча продлилась около 20 минут. Супруги разговаривали через стекло по телефону. Детей Муцольгова на свидание не привезла. Позже она рассказывала, что решила не посвящать их в подробности уголовного дела, и объяснила отсутствие отца просто: «Для детей папа на работе». Связь с семьей Шабутдинов поддерживал через письма. Жена отправляла ему фотографии детей и рассказывала об их жизни, поэтому он знал об их занятиях и спортивных достижениях. На дни рождения отец передавал им подарки.

Даже спустя почти три года после ареста полноценного общения с семьей у Шабутдинова не появилось.

Фото: Instagram*.com/ayazshabutdinov