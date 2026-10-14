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    На заводе УАЗ в Ульяновске обнаружили подпольную майнинговую ферму

    Фото: РИА «Новости»

    Нелегальную ферму по добыче криптовалюты обнаружили в одном из производственных корпусов дочернего предприятия «УАЗ Автокомпонент» на Московском шоссе в Ульяновске. Полиция совместно с Управлением экономической безопасности проводят доследственную проверку, сообщили 360.ru в пресс-службе УМВД Ульяновской области.

    На месте обнаружения майнинговой фермы работают сотрудники полиции, отметили в ведомстве.

    «По факту обнаружения оборудования для майнинговой фермы сотрудниками ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД проводится доследственная проверка. <…> Оборудование изъято, назначено соответствующее исследование», — отметили в пресс-службе.

    По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

    В конце сентября суд оштрафовал нижегородца за майнинг с безучетным электричеством. Ущерб энергоснабжающей организации составил 5,2 миллиона рублей.

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