На заводе УАЗ в Ульяновске обнаружили подпольную майнинговую ферму
Нелегальную ферму по добыче криптовалюты обнаружили в одном из производственных корпусов дочернего предприятия «УАЗ Автокомпонент» на Московском шоссе в Ульяновске. Полиция совместно с Управлением экономической безопасности проводят доследственную проверку, сообщили 360.ru в пресс-службе УМВД Ульяновской области.
На месте обнаружения майнинговой фермы работают сотрудники полиции, отметили в ведомстве.
«По факту обнаружения оборудования для майнинговой фермы сотрудниками ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД проводится доследственная проверка. <…> Оборудование изъято, назначено соответствующее исследование», — отметили в пресс-службе.
По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.
В конце сентября суд оштрафовал нижегородца за майнинг с безучетным электричеством. Ущерб энергоснабжающей организации составил 5,2 миллиона рублей.