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    В Гане три женщины заплатили таксисту за изнасилование 758 тысяч рублей

    Фото: РИА «Новости»

    В Гане три женщины заперли таксиста в доме и изнасиловали его по очереди. Когда он обратился в полицию и предал дело огласке, нападавшие предложили ему компенсацию в размере 105 тысяч ганских седи (более 758 тысяч рублей), сообщило издание GhanaWeb.

    Пострадавший таксист рассказал, что был с ними шапочно знаком. Они попросили его подвезти их, а на месте предложили зайти в дом. Когда он вошел, одна из них заперла дверь. После этого пассажирки набросились на него.

    Таксист заявил, что отбивался, но не смог справиться с крепко сложенными женщинами. В итоге они его изнасиловали по очереди. В полиции его высмеяли.

    Пострадавший предал огласке, что с ним произошло. После этого насильницы с ним связались, предложив денежную компенсацию. Таксист забрал деньги, но его дело получило широкий общественный резонанс. Многие жители Ганы требуют ареста и суда над женщинами.

    Ранее в Норвегии сын королевы Борг Хейби, осужденный за изнасилование, начал искать работу.

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