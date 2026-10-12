В Гане три женщины заплатили таксисту за изнасилование 758 тысяч рублей

В Гане три женщины заперли таксиста в доме и изнасиловали его по очереди. Когда он обратился в полицию и предал дело огласке, нападавшие предложили ему компенсацию в размере 105 тысяч ганских седи (более 758 тысяч рублей), сообщило издание GhanaWeb .

Пострадавший таксист рассказал, что был с ними шапочно знаком. Они попросили его подвезти их, а на месте предложили зайти в дом. Когда он вошел, одна из них заперла дверь. После этого пассажирки набросились на него.

Таксист заявил, что отбивался, но не смог справиться с крепко сложенными женщинами. В итоге они его изнасиловали по очереди. В полиции его высмеяли.

Пострадавший предал огласке, что с ним произошло. После этого насильницы с ним связались, предложив денежную компенсацию. Таксист забрал деньги, но его дело получило широкий общественный резонанс. Многие жители Ганы требуют ареста и суда над женщинами.

Ранее в Норвегии сын королевы Борг Хейби, осужденный за изнасилование, начал искать работу.