Умер второй сотрудник ФСИН после нападения заключенного в КБР

Один из раненных при нападении на конвой сотрудников ФСИН в Кабардино-Балкарии скончался в лечебном учреждении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Руководство службы выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего товарища и окажет всю необходимую помощь», — добавили в ФСИН.

Ранее при этапировании осужденный завладел оружием и открыл стрельбу по сотрудникам. Это произошло в прицепленном к поезду спецвагоне.

Один сотрудник погиб на месте, еще трое получили ранения. Нападавшего ликвидировали ответным огнем. Гражданские пассажиры не пострадали. После случившегося возбудили уголовные дела по трем статьям.

Заключенный — уроженец Магадана 1983 года рождения. Ранее его осудили за незаконный оборот наркотиков. Сотрудников ФСИН, которые не позволили злоумышленнику сбежать, представят к государственным наградам.