Юрист Хаминский объяснил порядок сдачи в аренду унаследованной ребенком квартиры

Родители могут сдавать жилье несовершеннолетнего наследника только с разрешения опеки. Деньги разрешено тратить исключительно в интересах ребенка, сообщает RT .

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил: после оформления наследства ребенок становится полноценным собственником квартиры независимо от возраста. До совершеннолетия его интересы представляют родители.

Они заключают договор аренды от имени ребенка. Для расходования дохода также нужно предварительное разрешение опеки. Средства можно направлять на образование, лечение и другие потребности несовершеннолетнего, но не на личные расходы родителей.

Продать такую квартиру до совершеннолетия собственника тоже можно с предварительного разрешения опеки. Закон допускает отчуждение недвижимости в исключительных случаях, если этого требуют интересы ребенка, например при переезде семьи или необходимости оплатить дорогостоящее лечение.

По словам Хаминского, опека обычно требует предоставить ребенку другое жилье либо зачислить вырученные средства на его счет. Верховный суд неоднократно указывал: разрешение опеки само по себе не делает сделку законной, если несовершеннолетний лишается имущества без равноценной компенсации.