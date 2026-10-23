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    В девяти регионах России ограничат продажу алкоголя в День народного единства

    Фото: РИА «Новости»

    В День народного единства 4 ноября розничную продажу алкоголя ограничат в девяти российских регионах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональные законодательные акты.

    Сейчас на федеральном уровне для всех субъектов России действует запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00 по местному времени. При этом власти регионов вправе по своему усмотрению устанавливать дополнительные ограничения.

    В День народного единства их ввели в девяти субъектах страны: Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае, Бурятии, а также Вологодской, Тамбовской, Курганской, Херсонской и Тюменской областях. Местные жители и гости этих регионов не смогут приобрести спиртное в течение суток.

    Ранее стало известно, что потребление алкоголя в России упало до минимального показателя с 1996 года.

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