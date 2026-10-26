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    Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал пройдет в Москве

    Фото: https://mbkb.ru/

    Шестой Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал состоится 2 декабря в Москве. Мероприятие пройдет в честь Года единства и народов России и в поддержку СВО.

    Участниками бала в Гостином дворе станут дети бойцов СВО, кадеты и суворовцы, нахимовцы и курсанты, а также студенты и делегации из дружественных стран.

    Патриотический проект проходит в Москве с 2016 года. Мероприятие объединяет молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет.

    В основе Международного Кремлевского благотворительного кадетского бала — сохранение и передача новым поколениям духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и исторических традиций не только России, но и других стран-участниц.

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