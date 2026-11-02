Ежегодную традицию празднования Дня народного единства считают необходимой 48% жителей России. Такие результаты показало исследование «Мастерской новых медиа» и АНО «Диалог Регионы», проведенное в октябре 2026 года.

При этом отмечают 4 ноября лишь 20% опрошенных, а регулярно празднуют эту дату 11%. Сам праздник считают нужным для страны 47% респондентов. Название даты без подсказки вспомнили 59% участников опроса, а об исторической основе праздника — освобождении Москвы ополчением под руководством Минина и Пожарского — знают 45%.

Семейные традиции, связанные с 4 ноября, есть у 32% россиян. Каждый 10-й смотрит праздничные концерты и телепередачи, 8% предпочитают прогулки и поездки на природу, еще 6% посещают специальные мероприятия.

Участники фокус-групп отметили, что пока не ощущают личной связи с этой датой, поскольку у них не сложились привычные семейные ритуалы, как на Новый год или День Победы.

Символом праздника 65% опрошенных назвали памятник Минину и Пожарскому. Вместе с тем участники фокус-групп предложили использовать государственный флаг как знак единства народов России. Среди возможных форматов празднования респонденты также упоминали концерты местных коллективов, спортивные события и ярмарки.

Отдельно участники обсуждали акцию «Пирог на четвертое». Совместную выпечку и обмен рецептами они восприняли как способ сблизить представителей разных поколений и культур. По данным исследования, 80% россиян сообщили, что в их семьях принято есть пироги.

Опрос методом River Sampling прошел с 13 по 19 октября среди 1,9 тысячи человек. Кроме того, 16 и 19 октября организаторы провели пять фокус-групп с участием 40 человек.