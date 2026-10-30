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    Калужская область получила поддержку на создание кампуса «Обнинск Тех»

    Минобрнауки России одобрило 19 проектов современных университетских кампусов в 17 городах страны. В их число вошел международный научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех» в Калужской области. Проекты отобрали по итогам четвертого конкурсного этапа для включения в федеральный проект «Создание сети современных кампусов». Об этом в соцсетях сообщил губернатор Владислав Шапша.

    Новые кампусы появятся в Благовещенске, Иркутске, Казани, Кирове, Липецке, Москве, Обнинске и других городах. В студенческих жилых комплексах предусмотрено 29 тысяч мест. Общий объем финансирования проектов, предложенных к включению в федеральную программу, оценивается в 474 миллиарда рублей.

    «Серьезная победа для региона. Результат нашей большой совместной работы с „Росатомом“, МИФИ, НИЦ „Курчатовский институт“», — отметил Шапша.

    По поручению президента к 2036 году в стране должны создать не менее 40 современных кампусов. Сейчас на разных этапах реализации находятся 25 проектов в 23 регионах. В рамках программы предусмотрены строительство и реконструкция 123 объектов: учебных корпусов, лабораторий, общежитий, а также социальной, спортивной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

    Уже введен в эксплуатацию 41 объект. Благодаря этому создано почти 12 тысяч дополнительных мест для проживания студентов.

    До конца года планируется открыть кампусы в Калининграде и Новосибирске, а также завершить ряд крупных инфраструктурных объектов в Тюмени и Нижнем Новгороде.

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