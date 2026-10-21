В Московском зоопарке у манула Тимофея начался период зажировки

У манула Тимофея, одного из обитателей Московского зоопарка, начался период зажировки — сезонного набора веса перед зимой. Летом животное весило чуть больше 3,5 килограмма.

К холодам ему предстоит накопить жировые запасы и отрастить густой мех, который помогает переносить морозы до -50 градусов.

Сотрудники зоопарка рассказали 360.ru, что рацион Тимофея включает лабораторных мышей и крыс, перепелов, а иногда и небольших морских свинок. При этом корм не просто оставляют в вольере, а прячут в специальных укрытиях, коробках и на ветках. Таким образом поддерживают охотничьи инстинкты манула и стимулируют его физическую активность.

В период зажировки Тимофей чаще обследует вольер в поисках добычи. В это время животное становится более напористым, поэтому обращаться с ним нужно осторожнее.

Тимофею шесть лет, пять из них он живет в Московском зоопарке. Манулы остаются дикими хищниками и не поддаются полноценному приручению даже при рождении в неволе. Осенью их мех становится особенно густым и пышным.