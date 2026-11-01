Сегодня 01:00 Проводы осени и День всех святых: традиции и запреты в Иванов день 1 ноября Эксклюзив

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В народном календаре 1 ноября значатся сразу несколько названий: Иванов день, Проводы осени, Встреча зимы, Конюхов день, а в католической традиции — День всех святых. Переплетение церковного и народного смыслов сделало этот день особенным. В традициях и запретах праздника разбирался 360.ru.

История Иванова дня Исторически Иванов день связан с памятью преподобного Иоанна Рыльского, почитаемого в православной традиции, а также с древними аграрными циклами: к началу ноября завершались основные полевые работы и крестьяне готовились к зиме. «Иоанн Рыльский — великий болгарский святой X века. Чтобы понимать масштаб — это как Сергий Радонежский для России, также для Болгарии такой же почитаемый святой Иоанн Рыльский. Он родился в конце IX века и в X веке подвизался (взял на себя духовный подвиг — прим. ред.). Он основал Рыльский монастырь — это главная святыня Болгарской церкви, куда всегда все стараются приехать, поклониться и помолиться этому великому святому», — рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Церковь 1 ноября вспоминает события, связанные с принесением мощей.

Часто в истории церкви были такие моменты, когда часть или все мощи святого переносились с одного места на другое. Иногда это было связано с чудесным обретением мощей, которые были утеряны, или с отделением части мощей от основной части и торжественное принесение в какой-то предел. Люди всегда воспринимали это как великую святыню и видимое присутствие подвижника-праведника. Перед мощами всегда люди молились этому святому, просили о благодатной помощи.

В 1238 году 1 ноября после обретения Болгарией независимости царь Иван Асень I перенес мощи преподобного Иоанна Рыльского из города Средца (ныне — Софии) в тогдашнюю столицу Болгарского государства — город Тырнов. «Это был государственный праздник самостоятельности Болгарского государства и церковный праздник — новая столица освятилась мощами этого великого святого. С тех пор стали 1 ноября отмечать этот день», — объяснил Конюхов. В народном календаре праздник назывался Иванов день или Проводы осени. «Поскольку у нас календарь очень церковный, завязан в том числе на крестьянство, люди всегда эти праздники связывали с посевами, сбором урожая, сезонными явлениями. Люди просто психологически считали, что заканчивается осень, 1 ноября мы провожаем осень, встречаем зиму», — добавил священник. Название «Конюхов день» отражает заботу о лошадях: животных берегли от тяжелой работы, чистили, угощали лакомствами и проверяли упряжь. Считалось, что доброе отношение к коню обеспечит благополучие в хозяйстве.

Традиции Иванова дня Традиции Иванова дня были практичными и символичными. Хозяйки готовили скромные угощения, но без излишеств, чтобы не «разгневать» наступающую зиму. «В этот день было принято накрывать стол, в том числе для бедных людей, угощать всех. Было принято делать вкусные пирожки — курники, раздавать их людям. И в целом готовиться к зимнему периоду. В целом такие добрые традиции были завязаны на том, что люди в этот день обязательно отмечали праздник святого в храме», — сказал Конюхов.

Если ты вспоминаешь Иоаннов день, то к Иоанну Рыльскому идешь в храм молиться, просить его благодатной помощи, участвовать в богослужении. Также всегда все эти праздники завязаны на милосердии.

Если человек хочет получить помощь великого святого, подвижника, нужно ему подражать. «В чем подражать? В вере, в молитве и в милосердии. По мере сил мы стараемся прийти помолиться. Кому-то из хозяюшек можно заморочиться, приготовить вкусные пирожки с курицей и раздать. Тем более это день непостный. Можно раздать всем нуждающимся. Было бы здорово. Хотя бы соседей угостить, было бы уже неплохо», — посоветовал священнослужитель. В этот день люди внимательно наблюдали за погодой: если 1 ноября шел снег, ждали ранней и снежной зимы;

ясный день сулил затяжную оттепель.

Запреты в Иванов день В праздник существовали и строгие запреты. Нельзя было обижать лошадей или заставлять их трудиться сверх меры — верили, что это навлечет беду на весь дом. Запрещалось громко ссориться и сквернословить: считалось, что злые слова притягивают мороз и неурожай. Не советовали также выбрасывать остатки еды — их отдавали скоту или птицам, чтобы в доме не было нужды.

Молитвы в День Иоанна Рыльского В церковные праздники всегда есть особые молитвы — тропари и кондак. «Они всегда есть во всех православных электронных календарях, в текстах богослужебных. Это две молитвы, которые любому святому, к любому празднику написаны специально, они тематические. Там раскрывается смысл праздника», — рассказал Конюхов.

На богослужении всегда исполняются стихиры, тропари, канон читается святому, где более подробно раскрывается смысл праздника. Если вы попали на богослужение, вы тоже поучаствовали в этом и для себя что-то узнали новое.

К святому можно всегда обратиться своими словами. «Предварительно всегда хорошо прочитать житие святого, потому что если нет личных отношений, нет личного контакта, то нам не совсем понятно иногда, о чем просить и как с ним разговаривать. <… > Поэтому прежде чем пообщаться со святым, обратиться к нему за молитвенной помощью, уделите хотя бы немножко времени, почитайте житие святого, узнайте, как он проводил эту жизнь, какой подвиг совершил, и вам будет проще обратиться к нему с молитвой», — посоветовал священник.

Почему для церкви важно перенесение мощей Основной праздник — это день кончины святого, подчеркнул Конюхов. «Всегда это день кончины святого, потому что он предстал пред престолом Божьим, это его прославление. А перенесение мощей — это дополнительный праздник. Обычно перенесение мощей чуть менее торжественно отмечается, чем основной праздник святого», — объяснил он. Перенесение мощей обычно связано с историческим событием. «То есть не непосредственно с жизнью самого святого, а с его останками после смерти. А основной праздник, основной день памяти святого — это день его кончины», — заключил священник.