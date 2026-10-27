Более 300 медиков трудоустроились в Калужской области с начала года

С начала года в медицинские учреждения Калужской области устроились 320 специалистов. Благодаря системной работе по подготовке и привлечению сотрудников дефицит врачей в регионе удалось сократить на 17%, а среднего медицинского персонала — на 21%. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в соцсетях.

Для обеспечения больниц и поликлиник кадрами в регионе действует Кадровый центр здравоохранения. Подготовку специалистов организуют с учетом потребностей медучреждений, в том числе по целевому набору.

Основными образовательными площадками стали Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского и ИАТЭ НИЯУ МИФИ. По данным портала «Работа в России», в национальном рейтинге трудоустройства выпускников за 2026 год вузы заняли шестое и седьмое места. Около 95% выпускников КГУ продолжают работать по профессии, причем большинство остается в регионе.

Помимо выпускников, в медучреждения Подмосковья приезжают специалисты из других регионов. Число принятых на работу сотрудников превышает количество выбывших.

«Важно не просто привлечь кадры, но и создать условия, чтобы они оставались работать. Мы строим и обновляем медучреждения. Действует система мер соцподдержки: от выплат до помощи в решении жилищного вопроса. Адаптироваться молодым врачам помогают 250 опытных наставников», — добавил губернатор.

В регионе рассчитывают сохранить тенденцию к сокращению кадрового дефицита и продолжить повышать доступность медицинской помощи для жителей.