В России предложили ввести налоговый вычет на содержание питомцев из приюта

«Новые люди» внесли в ГД законопроект о налоговом вычете за животных из приюта

Депутаты предложили выплачивать социальный налоговый вычет на содержание животных, взятых из приюта, в размере до 6,5 тысячи рублей в течение первых трех лет. Внесенный ими законопроект опубликовали в базе Госдумы.

По задумке членов фракции «Новые люди», в течение трех налоговых периодов новоявленные владельцы животных смогут получать социальный вычет. Предполагается, что это компенсирует часть трат на корма, лекарства, вакцинацию, средства гигиены, стерилизацию и маркировку.

Сумма принимается в размере фактически произведенных расходов, но не более 50 тысяч рублей за каждого питомца. Предоставив договор с приютом или акт передачи животного, а также подтверждение трат, россияне в случае принятия закона смогут вернуть до 6,5 тысячи рублей.

Ранее сенатор Игорь Мурог напомнил о возможности получить налоговый вычет на образование. За детские секции можно вернуть до 14,3 тысячи рублей.